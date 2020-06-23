Российские легкоатлеты написали письмо президенту Владимиру Путину

Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова сообщили о бездействии Всероссийской федерации легкой атлетики и предупредили, что сборная может пропустить Олимпийские игры в Токио.

В тексте, который спортсмены разместили на своих страницах в Инстаграме говорится, что из-за бездействия ВФЛА российские легкоатлеты лишены возможности выступать за границей даже под нейтральным флагом и что страна, как выразились авторы, «стоит на пороге окончательного развала и уничтожения легкой атлетики».