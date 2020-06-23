Москалькова: Одиночное пикетирование даже во время пандемии не может рассматриваться как массовое мероприятие

Одиночное пикетирование даже во время пандемии не может рассматриваться как массовое мероприятие – заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Таким образом во время видеоконференции с Комиссаром совета Европы по правам человека Дуней Миятович она прокомментировала задержание муниципального депутата и журналиста Ильи Азара, — передает агентство Интерфакс.

Азар был задержан в конце мая у здания МВД в Москве на пикете в поддержку создателя интернет-проекта «Омбудсмен полиции». Журналисту и политику назначили 15 суток административного ареста. Впоследствии срок сократили до 10 суток.

После задержания Азара проходили одиночные пикеты в его поддержку. Участников массово задерживала полиция, им выписывали штрафы за нарушение правил проведения массовых мероприятий.