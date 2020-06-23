Znak.com: В Петербурге участки для голосования по Конституции организуют в так называемых красных зонах больниц

В Петербурге участки для голосования по Конституции организуют в так называемых красных зонах больниц. Об этом сообщает сайт Znak.com. Председатель горизбиркома Виктор Миненко сказал, что возможности проголосовать добиваются пациенты. Они, по словам Миненко, письменно обращаются к главврачам и руководителям района.

Предполагается, что участки откроются в красных зонах Госпиталя Ветеранов войн, 40-й больницы, временном госпитале в «Ленэкспо» и в госпитале, размещенном в санатории «Заря», а также в Александровской больнице.

Окончательный список избирательных участков пока не согласован.