Петербургский туроператор «Ника» прекращает работу из-за последствий эпидемии коронавируса

Эксперты опасаются, что вслед за ним могут последовать и другие игроки рынка, который оказался в кризисе из-за глобальной пандемии.



Один из старейших в России туроператоров «Ника», который работает с 1993 года, оказался на грани закрытия. Как пишет газета «Коммерсант», компании не удалось договориться со страховщиками о получении финансовой гарантии в нужном объеме. Переговоры «Ники» с «Ингосстрахом» начались еще в феврале, но завершились безрезультатно. Другие страховые фирмы также не согласились пойти навстречу оператору и предоставить на его условиях финансовую гарантию в размере 50 миллионов рублей, как того требует закон.

Между тем, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе предупреждает, что судьбу «Ники» могут разделить до трети туроператоров, у которых возникла похожая проблема со страховщиками. По ее словам, наибольшему риску подвергаются турагенты и небольшие компании, крупные же фирмы по-прежнему рассчитывают пережить тяжелую ситуацию на рынке.



Между тем, у «Ники» сохраняются обязательства примерно перед 700 туристами. Они смогут получить компенсацию за туры по договорам страхования.