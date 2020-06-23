Военный гарнизонный суд Пскова продолжил рассмотрение уголовного дела в отношении журналистки Светланы Прокопьевой

Военный гарнизонный суд Пскова продолжил сегодня рассмотрение уголовного дела в отношении журналистки Светланы Прокопьевой. Автора «Эха Москвы в Пскове» обвиняют в поддержке терроризма: поводом стала ее колонка, посвященная взрыву в УФСБ Архангельской области.

Суд заслушал двух экспертов из Волгограда, которых представила сторона обвинения. Оба они подготовили многостраничные заключения, суть которых сводится к тому, что в тексте Светланы Прокопьевой имеются признаки оправдания терроризма. При это оба эксперта отмечают, что эта позиция проявляется в неявной форме. То есть, по сути, речь идет о трактовке слов автора и восприятия этих слов аудиторией. Эксперт-лингвист Алексей Рыженко также указал на то, что в статье журналистки нет однозначного осуждения поступка молодого человека из Архангельска, при этом, по его мнению, само по себе употребляемое ею слово «террорист» является нейтральным и не характеризует его отрицательно. А психолог Виктор Кисляков, который, кстати, признался, что с удовольствием слушает Эхо Москвы, особенно Дмитрия Быкова, среди прочего, указал на то, что Светлана Прокопьева пытается оказывать психологическое воздействие на аудиторию, в частности, рисует такой образ «юного гражданина» Михаила Жлобицкого, что ему хочется посочувствовать. «Вот ее слова, — сказал: эксперт: «Парень, который родился и вырос в путинской России» — ну как ему не посочувствовать?»

Подробный, практически стенографический онлайн-репортаж с сегодняшнего заседания можно прочитать в телеграм-канале Татьяны Фельгенгауэр — @tanya_f.

В рассмотрении дела Светланы Прокопьевой объявлен перрыв до 25 июня. На следующем заседании планируется допросить экспертов из Петербурга, которых также предоставила сторона обвинения.