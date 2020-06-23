Экс-губернатор Иркутской области, коммунист Сергей Левченко не сможет участвовать в выборах главы региона в сентябре

Бывший губернатор Иркутской области, коммунист Сергей Левченко не сможет участвовать в выборах главы региона в сентябре. Ранее он просил президента Владимира Путина дать ему такую возможность.

От главы страны и Кремля Сергей Левченко ответа не дождался. Партия КПРФ, в которой он состоит, объявила: кандидатом в губернаторы Иркутской области выдвинут депутата Госдумы Михаила Щапова. Бюро обкома сегодня рекомендовало это сделать единогласно, сказал агентству Интерфакс зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. Роль экс-губернатора Левченко будет объединяющей в команде Щапова. В свою очередь, источник в бюро обкома поведал агентству, что бывшего главу региона вероятно включат в тройку кандидатов в члены Совета Федерации. Напомню, Левченко руководил Иркутской областью 4 года. Он первым из представителей оппозиционных партий победил кандидата-единоросса после возвращения прямых выборов губернаторов. В конце прошлого года Левченко сложил полномочия. Сказал, что делает по собственному желанию. СМИ отмечали, что инициатором увольнения стала администрация президента. Срок полномочий у Левченко истекал в этом году. На прошлой неделе он попросил главу страны разрешить снова участвовать в выборах губернатора. Газета Ведомости со ссылкой на источники, близкие к Кремлю писала, что до выборов политика не допустят.

В Кремле не стали комментировать письмо бывшего губернатора Иркутской области к Путину с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона. Сейчас на пост губернатора претендуют семь кандидатов. Среди них — врио главы региона Игорь Кобзев, он планирует идти как самовыдвиженец.