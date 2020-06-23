Защита бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева намерена обжаловать приговор на 11 лет лишения свободы, который сегодня вынес суд в Бишкеке. Также должно быть конфисковано его имущество.

Атамбаев признан виновным в коррупции, в частности в том, что содействовал освобождению из тюрьмы криминального авторитета. Осуждение Атамбаева это результат клановой борьбы в Киргизии, — считает журналист Аркадий Дубнов. Дубнов добавил, что осуждение бывшего президента это беспрецедентный случай для среднеазиатских республик.