Защита бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева намерена обжаловать приговор на 11 лет лишения свободы, который сегодня вынес суд в Бишкеке. Также должно быть конфисковано его имущество.
Атамбаев признан виновным в коррупции, в частности в том, что содействовал освобождению из тюрьмы криминального авторитета. Осуждение Атамбаева это результат клановой борьбы в Киргизии, — считает журналист Аркадий Дубнов. Дубнов добавил, что осуждение бывшего президента это беспрецедентный случай для среднеазиатских республик.
Защита бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева намерена обжаловать приговор на 11 лет лишения свободы
Защита бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева намерена обжаловать приговор на 11 лет лишения свободы, который сегодня вынес суд в Бишкеке. Также должно быть конфисковано его имущество.