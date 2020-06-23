В административном центре Тувы с сегодняшнего дня приостановлена работа городского и пригородного транспорта, причем на неопределенный срок. Это связано с крайне неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Власти считают, что жители Кызыла перемещаются по городу без особой на то необходимости, не носят маски и перчатки и не соблюдают дистанцию. При этом в городе увеличивается количество тяжелых больных.