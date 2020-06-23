Апелляционный суд отказался его освободить или смягчить условия ареста. Сегодня в ходе заседания выяснилось, что у Калви онкологическое заболевание, ему сделали операцию в Москве.
Американского инвестора обвиняют в хищении средств банка «Восточный»
Глава инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви останется под домашним арестом до середины августа
Апелляционный суд отказался его освободить или смягчить условия ареста. Сегодня в ходе заседания выяснилось, что у Калви онкологическое заболевание, ему сделали операцию в Москве.