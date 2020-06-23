ГД приняла в первом чтении поправки в ФЗ об образовании, которые обязывают школы прививать детям патриотизм

Госдума приняла в первом чтении поправки в федеральный закон об образовании, которые обязывают школы прививать детям патриотизм и уважение к героям отечества. Законопроект в конце мая внес на рассмотрение парламента Владимир Путин.

Такая же идея содержится и в поправках в Конституцию.