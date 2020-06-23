Часть задержанных во время акции протеста в Петербурге против приговора по делу «Сети»* остаются в полиции

Многим из них пришлось спать на полу. Из двенадцати задержанных в 78 отделе полиции Петербурга отпустили лишь инвалида первой группы. Однако перед этим на него составили два административных протокола за неповиновение законному требованию полицейского и за участие в несогласованном митинге.

Об этом сообщило движение «Агит Россия». На остальных задержанных не хватило камер. Людям пришлось ночевать на полу. К счастью, горожане принесли в отдел туристические пенки, на которых можно было спать.

Напомним, суд огласил накануне приговор последним двум фигурантам дела «Сети»*. Она признана ФСБ террористической и запрещена в России.

Виктор Филинков и Юлий Бояршинов получили 7 и 5,5 лет колонии. Несогласие с приговоров накануне выразили и участники массовой прогулки в Москве. В столице в автозаках оказались не менее 130 человек.