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15:08, 23 июня 2020

Апелляционный суд отказался освободить или смягчить условия домашнего ареста Майкла Калви

«Постановление Московского городского суда от 7 мая 2020 года оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в решении суда, передаёт «Интерфакс».

Так же, как и Калви, апелляционный суд оставил под домашним арестом до 13 августа партнера инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданина Франции Филиппа Дельпаля, партнера фонда Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, бывшего генерального директора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова и бывшего председателя правления банка «Восточный» Алексея Кордичева.

Адвокаты всех обвиняемых просили суд смягчить обвиняемым меру пресечения, в том числе разрешив прогулки, либо заменить ее на более мягкую — защита Калви, в частности, предложила залог.

Как сообщалось, на заседании суда стало известно, что за время расследования у Калви было обнаружено онкологическое заболевание, в связи с которым бизнесмен, по словам адвоката, был прооперирован и сейчас проходит лечение с положительным прогнозом.

Сам бизнесмен пояснил, что речь идет о злокачественной подкожной опухоли правого бедра и что врачи в рамках лечения рекомендовали ему прогулки из-за недостатка витамина D.



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