Порча памятников в США будет караться лишением свободы на срок до 10 лет

Как сообщил Дональд Трамп, он разрешил федеральному правительству арестовывать всех, кто занимается вандализмом и разрушает монументы, статуи и другую госсобственность.
2020-06-23T14:38:08+03:00
2020-06-23T15:29:59+03:00
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14:38, 23 июня 2020
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