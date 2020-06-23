У обвиняемого в растрате американского бизнесмена Майкла Калви обнаружили онкологическое заболевание

Об этом стало известно в ходе обжалования домашнего ареста основателю инвестиционного фонда Baring Vostok. Калви чувствует себя хорошо, недавно он был прооперирован на бедре и намерен победить как онкологию, так и в своем уголовном процессе. Об этом рассказал его адвокат Тимофей Гриднев.

В ходе заседания Первого апелляционного суда общей юрисдикции в Москве он попросил судей обратить внимание на медицинские документы. Как считает защита, онкология у Калви — достаточное основание, чтобы отпустить его из-под домашнего ареста. Гриднев при этом отметил, что основатель фонда Baring Vostok полностью работоспособен, а у медиков положительный прогноз. От других комментариев адвокат отказался.

Калви в настоящий момент обжалует продление домашнего ареста, которое назначил Мосгорсуд. Под этой мерой пресечения он должен находиться до середины августа. Бизнесмену и ряду других фигурантов дела почти полтора года назад предъявили обвинение в мошенничестве, впоследствии им переквалифицировали претензии с хищения на растрату. Калви утверждает, что уголовное дело вызвано корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком «Восточный», свою вину он не признает.

Тем временем уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов выразил мнение, что на фоне онкологии у Калви ему должны изменить меру пресечения на подписку о невыезде.