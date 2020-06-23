Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы

Первомайский районный суд столицы Киргизии приговорил экс-президента страны Алмазбека Атамбаева к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме него по делу о незаконном освобождении криминального «авторитета» Азиза Батукаева в коррупции подозреваются 19 бывших чиновников Киргизии.

Батукаев, отбывавший длительный срок заключения в колонии, был освобожден по состоянию здоровья. После чего выехал в Чечню. По версии следствия, врачи по указанию «сверху» умышленно диагностировали криминальному авторитету тяжелое заболевание, что стало основанием для его освобождения.

Алмазбек Атамбаев был задержан по этому делу в августе прошлого года. Чему предшествовал двухдневный штурм резиденции экс-главы государства. В результате спецоперации погиб один человек, еще 85 пострадали. Задержания сопровождалось массовыми беспорядками с участием сторонников бывшего президента.

Гособвинение просило приговорить Атамбаева к 15 годам колонии с конфискацией имущества.