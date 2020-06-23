США приостанавливают выдачу некоторых рабочих виз

Такое распоряжение подписал президент страны Дональд Трамп. Также до конца года приостановлена выдача новых грин-карт.

Это сделано для того, чтобы американские рабочие получили преимущество по мере восстановления от экономических последствий коронавируса, говорят в Белом доме. Там не исключают, что действие распоряжения продлят и на следующий год.

Такие меры раскритиковали в бизнес-сообществе. Так, в руководстве компании Twitter говорят, что это ведет к снижению конкурентоспособности американской экономики.