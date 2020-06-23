В футбольном клубе «Уфа» были обнаружены случаи заражения коронавирусом

Несмотря на это, матч Чемпионата страны против «Тамбова» отменять или переносить не стали. Первая информация о том, что тест футболиста «Уфы» дал положительный результат, прошла еще в субботу. Однако игру против «Тамбова», намеченную на воскресенье, провели в соответствии с календарем.

Тогда же «РБ-Спорт» сообщил фамилии заболевших — это Андрес Вомбергар и Игорь Безденежных. Отмечается, что оба игрока, получив положительные тесты на коронавирус, отправились на карантин. Однако остальная часть команды не была изолирована, хоть футболисты и контактировали на тренировках.

По информации источника, «Уфа» сообщила о заражении РФС, РПЛ и «Тамбову», и они дали согласие на проведение игры.

Сегодня Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подтвердил информацию о единичном случае возможного инфицирования, но фамилий называть не стал. Особо отметив, что все остальные сотрудники и члены команды прошли тесты, свидетельствующие об отсутствии у них коронавирусной инфекции.

Ранее из-за наличия зараженных COVID-19 «Ростов» выставил на матч против «Сочи» команду юношей. А игра между «Краснодаром» и «Динамо» была перенесена.