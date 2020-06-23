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08:36, 23 июня 2020

Неизвестный на автомобиле врезался в здание посольства Китая в Аргентине

Как пишет местное интернет-издание Perfil, сидевший за рулем автомобиля молодой человек сказал, что собирался попасть на территорию дипмиссии, однако не смог пробить ворота.

Предположительно, он может страдать психическим расстройством. Задержанный утверждает, что располагает некоей информацией о коронавирусе и потому ему надо встретится с сотрудниками посольства.

В свою очередь газета Clarin пишет, что водитель говорил о взрывчатке, но при обыске ее не обнаружили. Главы дипмиссии, по некоторым данным, в здании не было.



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