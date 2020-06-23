Книга бывшего помощника президента США Джона Болтона поступает сегодня в продажу

Мемуары вызвали скандал еще до публикации. В своих мемуарах Джон Болтон, тяжеловес республиканской партии, работавший в администрациях президента начиная с Рейгана, полностью подтвердил все обвинения, вынесенные Дональду Трампу палатой представителей в рамках импичмента — при этом, давать показания в Конгрессе Болтон не стал, ссылаясь на запрет Белого дома.

Но в своей книге он также рассказал, что Дональд Трамп просил у лидера КНР Си Цзиньпина помощи в переизбрании на второй срок — в виде увеличения Китаем закупок американской продукции, и дал добро на продолжение использования Пекином концлагерей для уйгуров в провинции Синцзянь.

Также президент США рассказал китайскому лидеру о том, что американцы хотят, чтобы он, Трамп, изменил Конституцию и мог избираться больше двух сроков. Из книги Болтона следует, что Трамп удивился, узнав, что Британия — ядерная держава, думал, что Финляндия — часть России, а неугодных журналистов называл «уродам, которых надо казнить».

Неделю Минюст США обратился в суд с требованием лишить Болтона всей прибыли от продажи книге — а позднее потребовал наложить запрет на ее выход. Запрещать книгу судья не стал, но признал, что Болтон не прошел полную процедуру утверждения книги с Белым домом и не получил письменное подтверждение того, что в ней не содержится секретная информация. Что потенциально грозит тем, что Болтон все-таки не получит гонорар за нее и должен будет вернуть аванс от издателя.

Американские власти пытались остановить выход книги Болтона. Министерство юстиции подавало иск. Суд, однако, не стал запрещать, но признал, что бывший соратник Трампа не получил из Белого дома письменного разрешения на публикацию. Это может грозить тем, что Болтон не получит гонорара и должен будет вернуть аванс.