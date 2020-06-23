Глава Росстата Павел Малков объяснил проблемы с данными регистрации смертей от коронавируса

Ранее были расхождения в цифрах, опубликованных ведомством и оперативным штабом. Пандемия и карантинные ограничения выявили несовершенство схемы сбора данных, это может влиять на качество статистики по смертности от коронавируса, признал глава Росстата в интервью изданию РБК.

Павел Малков объяснил расхождение в цифрах разными методологиями подсчета. Он уточнил, что правительственный штаб публикует самые актуальные и оперативные данные, в систему их заносят вручную. Тогда как Росстат получает сведения по смертности от коронавируса из Единого госреестра записей актов гражданского состояния.

На момент регистрации ухода из жизни человека, умершего от COVID-19, может ещё не быть окончательного медицинского свидетельства, сообщил Малков. Он также отметил, что в ряде российских регионов к примеру республиках Северного Кавказа, а также Поволжье и на Дальнем Востоке — в загсах регистрируют не все смерти.

Напомним, Росстат выявил почти в полтора раза больше смертей в апреле из-за коронавируса, ставшего основной причиной, чем оперативный штаб. По данным ведомства скончались из-за заражения 1660 человек, тогда как в штабе говорили о менее 1200.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан ранее назвал статистику смертности от коронавируса в России «сложна для понимания». Он пояснил, что малое количество смертей при высоком уровне заболеваемости выглядит «необычно». Специалист ВОЗ призвал российские власти пересмотреть отчетность по летальным исходам.