Не менее 65-ти человек были задержаны накануне в центре Москвы

Они участвовали в прогулке для возложения цветов у могилы Неизвестного солдата, — пишет сайт «ОВД-инфо». Задержания в основном происходили на Мясницкой улице недалеко от здания ФСБ на Лубянке. У самого здания проходили одиночные пикеты в знак протеста против нового приговора по делу «Сети».

Накануне суд в Петербурге приговорил Виктор Филинкова и Юлия Бояршинова к 7-ми и 5,5 годам лишения свободы по обвинению в участии в террористической организации. Сообщество «Сеть» ранее было запрещено судом в России.