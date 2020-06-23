Депутат Госдумы Рашкин обратился в Генпрокуратуру из-за поощрения москвичей к участию в голосовании по поправкам

Подозрения коммуниста вызвала программа мэрии «Миллион призов». Москвичей заманивают на избирательные участки нечестными способами — во всяком случае, так считает Валерий Рашкин. Он уже попросил у генпрокурора Игоря Краснова проверить законность проведения в столице программы «Миллион призов» на платформе «Активный гражданин».

Депутат от КПРФ напоминает, что, согласно закону, никто не может принуждать граждан участвовать в голосовании, или, напротив, отказаться от похода на участки. Программа мэрии, по мнению Рашкина, может нарушать эту норму, поскольку предполагает поощрения для участников голосования по поправкам в Конституцию.

Депутатские запросы парламентарий также направил председателю ЦИК Элле Памфиловой и главе Мосгоризбиркома Юрию Ермолову, передает издание РБК.

Власти Москвы представили программу «Миллион призов» 11 июня. Согласно ее правилам, участникам голосования по поправкам будут раздавать сертификаты для оплаты товаров и услуг.

Ранее КПРФ и ее лидер Геннадий Зюганов выступили против принятия поправок в Конституцию.