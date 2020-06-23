У более четверти россиян коронавирусом переболели родственники, друзья или знакомые

Это показал опрос, проведённый Высшей школой экономики. Людей, у которых в ближайшем окружении есть заражённые коронавирусом, с конца мая по середину июня в России стало больше почти вдвое.

Сейчас их уже 28%, пишет сайт РБК со ссылкой на данные исследования. У половины из этого числа родственники, друзья или знакомые контактировали с заражёнными новой инфекцией. У 10% даже попали в больницу с подозрением на коронавирус. Такой рост связан в основном с тем, что многие люди рассказывают о перенесенном заболевании лишь после того как выздоровели. Это отмечают авторы исследования — дирекция по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики.

До 8% — примерно вдвое — выросло число опрошенных, у которых в доме или соседней квартире кто-то заразился коронавирусом. Такие опрошенные признались, что тщательнее соблюдают меры профилактики и считают, что еще рано выходить из режима изоляции. Многие также уверены, что ограничений в этот период должно было быть еще больше. При этом около четверти россиян продолжают считать пандемию выдумкой заинтересованных лиц.

В столице сегодня возобновляют работу кафе и рестораны, детские сады, спортивные центры, бассейны. Открываются детские площадки, можно будет сидеть на лавочках. Начинают ходить речные трамвайчики по Москва-реке. При этом москвичи обязаны продолжать носить маски, а в общественных местах и перчатки и соблюдать дистанцию.