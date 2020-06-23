Салют в Москве в честь 75-летия Победы будет дан на час позже

24 июня впервые в истории он начнется не в 10, а в 11 часов вечера – сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. Это объясняется длинной светового дня. Ранее стало известно, что празднование юбилея Победы завершится 10 тысячами салютных выстрелов и 30 залпами артиллерийских орудий.

Парад Победы 9 мая в Москве не состоялся из-за ситуации с коронавирусом. Он был перенесен на 24 июня – день исторического Парада 1945 года на Красной площади.