Сотрудники Google попросили руководство компании не передавать технологии правоохранительным органам

Персонал считает несовместимыми связи с силовиками и политику холдинга Alphabet, осуждающего расизм и полицейский произвол. Соответствующее письмо подписали более полутора тысяч работников Google – сообщает агентство Bloomberg. Руководство в ответ отказалось выполнить требования сотрудников, отметив, что продукция компании останется доступной для использования правительством и местными властями.

Протесты в США вспыхнули на фоне смерти афроамериканца Джорджа Флойда, жестко задержанного полицией.