Футбольный клуб «Уфа» подтвердил случай возможного заражения коронавирусом

Результаты теста одного из членов команды были сомнительными, после чего были сделаны дополнительные исследования – сказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов – его слова приводит пресс-служба клуба.

Ранее случаи заражения были выявлены в командах «Динамо» и «Ростов». Из-за этого футболистам и тренерскому штабу пришлось отправиться на карантин. При этом матч «Сочи» — «Ростов» отменен не был из-за чего ростовчанам пришлось выпускать на поле юношей до 19 лет. Игра закончилась со счетом 10:1. «Краснодар» же, которому предстояло провести встречу с «Динамо», согласился на перенос матча на середину июля.