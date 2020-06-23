Иран готов начать переговоры о компенсациях за сбитый пассажирский «Боинг»

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу канадского МИД по итогам телефонных переговоров с министром иностранных дел Исламской Республики. Как уточняется. Бортовые самописцы будут переданы для расшифровки во Францию.

Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На его борту было больше 170 человек. Все они погибли. Позже Иран признал, что лайнер был по ошибке сбит силами противовоздушной обороны.