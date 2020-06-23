Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу канадского МИД по итогам телефонных переговоров с министром иностранных дел Исламской Республики. Как уточняется. Бортовые самописцы будут переданы для расшифровки во Францию.
Самолет «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. На его борту было больше 170 человек. Все они погибли. Позже Иран признал, что лайнер был по ошибке сбит силами противовоздушной обороны.
Иран готов начать переговоры о компенсациях за сбитый пассажирский «Боинг»
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу канадского МИД по итогам телефонных переговоров с министром иностранных дел Исламской Республики. Как уточняется. Бортовые самописцы будут переданы для расшифровки во Францию.