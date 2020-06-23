В Московской области уже на этой неделе будут полностью сняты ограничения на торговлю

Это произойдет 25 июня — сказал губернатор Андрей Воробьев. С 1 июля откроются спортивные объекты, с 15 — детские лагеря.

При этом масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий останутся — цитирует главу региона агентство ТАСС.