В Московской области уже на этой неделе будут полностью сняты ограничения на торговлю

Это произойдет 25 июня — сказал губернатор Андрей Воробьев. С 1 июля откроются спортивные объекты, с 15 — детские лагеря.
При этом масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий останутся — цитирует главу региона агентство ТАСС.
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Это произойдет 25 июня — сказал губернатор Андрей Воробьев. С 1 июля откроются спортивные объекты, с 15 — детские лагеря.
При этом масочный режим и запрет на проведение массовых мероприятий останутся — цитирует главу региона агентство ТАСС.
Владимир Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим «Другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства»...