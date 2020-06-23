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01:08, 23 июня 2020

Apple откажется от процессоров Intel в своих компьютерах в пользу собственных чипов

На всемирной конференции для разработчиков представитель компании рассказал, что за десять лет разработки их производительность выросла в тысячу раз и Apple проще создавать свое аппаратное обеспечение.
На мероприятии также представили новые операционные системы для iPhone, Watch и Mac, и показали трейлер нового шоу Foundation, созданного Apple для собственного стримингового сервиса по мотивам фантастических романов Айзека Азимова.



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