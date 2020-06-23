Полиция прекратила уголовное дело о нарушении прав на веб-сервер Ngnix

Как говорится в ответе на запрос депутата Госдумы Андрея Свинцова, это связано с отсутствием состава преступления – сообщает агентство «Интерфакс».

В конце прошлого года в московском офисе Ngnix и дома у его разработчиков прошли обыски. Как выяснилось, претензии в отношении веб-сервера, на котором работают около трети всех сайтов в мире, возникли у Rambler Group. Компания сочла, что владеет исключительными правами на проект, так как в начале 2000-х его создавали сотрудники Rambler.