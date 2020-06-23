Мещанский суд Москвы в пятницу огласит приговор по делу «Седьмой студии»

Гособвинение запросило для фигурантов дела – режиссера Кирилла Серебренникова, экс-директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и главы Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум реальное сроки – от 6 до 4 лет колонии. Их считают причастными к хищению почти 130 миллионов рублей при реализации театрального проекта «Платформа». Никто из них вину не признает.