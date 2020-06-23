Россия и США создали двусторонние рабочие группы по обсуждению вопросов ядерного оружия

Об этом со ссылкой на американского представителя на переговорах в Вене Маршалла Биллингсли, сообщает агентство «РИА Новости». Сегодня в австрийской столице он встретился с замглавы российского МИД Сергеем Рябковым на переговорах по поводу контроля над вооружениями.

Ранее на встречу также был приглашен Китай, однако Пекин участвовать в переговорах отказался.