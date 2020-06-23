Число зараженных коронавирусом в мире превысило 9 миллионов человек

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, наибольшее количество инфицированных в США – 2 миллиона 300 тысяч, Бразилии – более миллиона, и России – почти 600 тысяч. Кроме того, в топ государств по этому показателю также входят Индия и Великобритания. В целом на перечисленные страны приходится более половины от общего числа зараженных на планете.

С начала пандемии ее жертвами стали уже около 470 тысяч человек. Из них 120 тысяч умерли в Соединенных Штатах и 50 тысяч – в Бразилии. Следом идут Соединенное Королевство, Италия и Франция.