В Москве к работе возвращается целый ряд заведений и спортивных клубов.

После трёх месяцев перерыва сегодня снова откроются спортивные и детские площадки, фитнесс-центры, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Москва стала четвёртым регионом, где им разрешили принимать клиентов. Ранее это сделали в Татарстане, Кировской области и на Сахалине.

Чиновники уверяют, что для возобновления работы спортивным залам придётся соблюдать все требования Роспотребнадзора. В частности, они обязаны принимать меньше людей, чем раньше, занятия в группах и с тренером должны будут проходить строго по предварительной записи, а сотрудникам клубов категорически запрещено прикасаться к клиентам.

В свою очередь сайт РБК пишет, что многие фитнес-клубы на время эпидемии также перестанут выставлять в залы кулеры, а в кафе у них будут продавать только воду в бутылках и еду в заводской упаковке.

Также в столице сегодня отменяются все ограничения на работу библиотек и детских садов.