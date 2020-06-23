Госдума сегодня в первом чтении рассмотрит законопроект о патриотическом воспитании в школах

Его инициатором стал президент Владимир Путин.

С помощью законопроекта предполагается укрепить «воспитательную составляющую» в учебных заведениях. В Законе «Об образовании» воспитание упоминается и сейчас, но про патриотизм там ничего не сказано. А между тем именно его автор поправок, президент Владимир Путин считает национальной идеей страны. Поэтому создание условий по «воспитанию патриотизма» у детей как важнейшего приоритета госполитики России упоминается и в предложенных изменениях в Конституцию, которую граждане должны одобрить на всенародном голосовании. В законопроекте Путина, который он представил в мае, включена статья, согласно которой школам и вузам предлагается составить календарный план воспитательной работы. Опрошенные газетой «Коммерсантъ» эксперты отмечают, что у преподавателей и учителей новая норма может вызвать неприятие из-за лишней отчетности. Но в Министерстве просвещения пообещали, что никакой дополнительной нагрузки не будет. Там подчеркнули, что законопроект возвращает воспитанию ведущую роль в системе образования. Ведь ее задача — сформировать личность.

В проекте отмечается, что закон должен вступить в силу уже в сентябре, а воспитательные программы заработают со следующего года