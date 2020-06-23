В Москве и Санкт-Петербурге накануне прошли задержания участников пикетов против приговоров по делу «Сети». В общей сложности в отделения были доставлены несколько десятков человек.

Задержания людей, пришедших к зданию суда поддержать фигурантов дела «Сети» (деятельность запрещена на территории России), начались в Санкт-Петербурге еще днем, почти сразу после приговора. По данным интернет-издания «ОВД-Инфо», в общей сложности было задержано 30 человек. Лишь спустя несколько часов на них начали оформлять протоколы по административным статьям о нарушении правил проведения митинга и неповиновению требованиям полицейских. Часть задержанных пообещали оставить в отделениях на ночь.

Вечером судьбу своих петербургских соратников разделили и московские активисты, вышедшие к зданию ФСБ на Лубянке протестовать против приговоров по делу «Сети» и ареста Петра Верзилова. Сначала сотрудники полиции начали тащить в автозаки людей с плакатами, но затем стали задерживать и тех, у кого никаких плакатов не было, передает интернет-издание «МБХ медиа». По его данным, всего было задержано больше 25 человек. Некоторым также вменяют нарушение правил проведения митинга и неповиновению требованиям полицейских.

Накануне фигуранты дела «Сети» Виктор Филинков и Юлий Бояршинов получили реальные сроки по обвинению в участии в террористическом сообществе. Филинкову назначили 7 лет колонии, Бояршинову — 5,5.