Посол Литвы Эйтвидас Баярунас прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне

Чрезвычайный и полномочный посол Литовской Республики в Российской Федерации Эйтвидас Баярунас в интервью радиостанции «Эхо Москвы» прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне.

«Для дипломата, официального представителя Литвы, говорить какие-то слова о статье президента страны, в которой ты находишься, очень трудно. Конечно, политики делают заявления — это роль политиков. Дипломаты тоже делают. Но вообще история, особенно которая захватывает такой сложный период (Второй мировой войны – ЭМ), период множества жертв с обеих сторон, кучу несправедливостей, раздел Европы – тогда очень трудно говорить про эту часть истории. Поэтому я всегда говорю: пусть историки занимаются историей», — отметил Э.Баярунас.

Посол подчеркнул, что лично читал эту статью, как и многие его соотечественники. «Люди читают и смотрят через призму своего понимания. Они не являются нейтральной стороной. Вот литовцы, у которых половина семьи была вывезена в Сибирь, другая – была расстреляна, как они могут смотреть на выражение о свободном волеизъявлении литовского народа стать частью СССР? Здесь для меня всегда такая догма: давайте не будем ворошить все эти проблемы, особенно те, которые затрагивают судьбы других народов, жертв с обеих сторон», — сказал Э.Баярунас.

Вместе с тем дипломат обратил внимание на другие выдержки из этой статьи Путина, которые он посчитал позитивными. «Есть одно хорошее место в статье президента, которое я подметил – об архивах. И буду поднимать этот вопрос, уже как посол, чтобы российские архивы были открыты. Дайте историкам посмотреть на эти архивы, историкам с обеих сторон – пускай они разбираются», — уточнил он.

Э.Баярунас подчеркнул, что «Литва и Россия смотрят на разные исторические события по-разному». «Но это нормально, когда есть исторические разногласия. Когда затрагиваются темы, на которые мы имеем очень разные взгляды, лучше стараться не делать из этого проблему. И так много несправедливостей. Нужно стараться понять друг друга. Нас литовцев обвиняют, что мы не понимаем, что СССР потерял кучу народа – очень многие погибли и исчезли, но кто понимает литовцев, которые были сосланы в Сибирь или расстреляны? Кто нас поймет?

Давайте начнем с человеческого, без геополитики – кто жестче скажет. Начнем с того, что мы соседи, которые живут в каком-то географическом пространстве. Давайте будем понимать друг друга и искать не то, что нас разделяет, а что нас объединяет – исторические моменты, культура, светлые места нашего прошлого», — заключил посол.