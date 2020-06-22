Власти США приостановят выдачу некоторых категорий виз до конца года и также до 31 декабря продлят запрет на въезд некоторым обладателям гринкарт. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента. В конце апреля президент Дональд Трамп говорил, что приостанавливает въезд в страну держателей гринкарт на 60 дней.