Власти США приостановят выдачу некоторых категорий виз до конца года и также до 31 декабря продлят запрет на въезд некоторым обладателям гринкарт. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента. В конце апреля президент Дональд Трамп говорил, что приостанавливает въезд в страну держателей гринкарт на 60 дней.
2020-06-22T23:06:49+03:00
2020-06-22T23:06:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:06, 22 июня 2020
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