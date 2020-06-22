На сайте «Ведомостей» вновь стала доступна заметка, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей

На сайте газеты «Ведомости» вновь стала доступна заметка о том, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей. Речь идёт о материале, где приводились данные исследования компании Russian Field, опросившей 1200 москвичей, утверждалось, что 46% жителей столицы поддерживают поправки, а 43% нет.

Через некоторое время после публикации статья пропала с сайта. Причины не известны. Ранее журналисты «Ведомостей» жаловались на цензуру со стороны нового главного редактора, целый ряд сотрудников уволился.