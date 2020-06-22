Салют в день парада Победы в Москве будет сдвинут на один час

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. Там отметили, что обычно праздничный салют начинается в 22 часа, но 24 июня он начнётся в 23. В сообщении уточняется, что решение принято из-за длинного светового дня.
2020-06-22T23:05:00+03:00
2020-06-22T23:05:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:05, 22 июня 2020
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