Салют в день парада Победы в Москве будет сдвинут на один час

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа. Там отметили, что обычно праздничный салют начинается в 22 часа, но 24 июня он начнётся в 23. В сообщении уточняется, что решение принято из-за длинного светового дня.