Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал идею разрешить голосование по почте

Американский лидер написал в Твиттере, что из-за почтового голосования выборы в ноябре могут стать самыми сфальсифицированными за всю историю страны.

Трамп добавил, что не было проблем во время голосования во время Первой и Второй мировой войны. А теперь, для того, чтобы обмануть людей с помощью почты, используется коронавирус.

Ранее компания Твиттер отметила специальным знаком о фейках несколько публикаций в этой социальной сети, сделанных президентом США. Это были высказывания Трампа о вреде голосования по почте.