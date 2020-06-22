Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что самое главное для жителей региона это то, что есть президент

Он записал соответствующий видеоролик с призывом участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию. На видео Воробьёв говорит, что ценность семьи имеет приоритетное значение, но, самое главное, что есть президент.
2020-06-22T22:32:36+03:00
2020-06-22T22:54:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 22 июня 2020
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