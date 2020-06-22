С сайта газеты «Ведомости» исчезла заметка о том, что поправки в Конституцию поддерживают менее половины москвичей

На это обратил внимание сайт «Медиазона». В материале приводились данные исследования компании Russian Field, утверждалось, что 46% жителей столицы поддерживают поправки, а 43% нет. В опросе участвовали 1200 москвичей.

Напомним, в газете «Ведомости» после смены владельцев и главного редактора возник конфликт. Журналисты начали увольняться, жалуясь на цензуру со стороны главреда Андрея Шмарова. В числе прочих уволились все пять его заместителей. Сегодня стало известно об увольнении издателя газеты Глеба Прозорова.