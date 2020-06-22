Власти Москвы и Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений

Мэр Сергей Собянин сообщил, что с завтрашнего дня в столице в полном объеме заработают рестораны и кафе, фитнес-клубы и бассейны, будут сняты ограничения на работу библиотек, детских садов, учреждений соцзащиты и турагентств, можно будет пользоваться скамейками, игровыми и спортивными площадками.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с 25 июня полностью будет открыта торговля, заработают торговые центры. С1 июля будут открыты спортивные объекты. С 15-го – летние лагеря.

Обязательными и в Москве и в Подмосковье остаются требования соблюдать социальную дистанцию и носить маски в местах массового скопления людей.