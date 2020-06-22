Гендиректор компании «Бизнес ньюс медиа», издающей газету «Ведомости» Глеб Прозоров покидает свой пост

Об этом он сообщил в интервью «Эху Москвы».

От дальнейших комментариев Прозоров отказался. Агентство РИА «Новости» уточняет, что Прозорова сменит Михаил Нелюбин, который сейчас возглавляет компанию «Саппорт» нового владельца «Бизнес ньюс медиа».

Владельцы у «Ведомостей» сменились весной. Вскоре после этого исполняющим обязанности главного редактора стал Андрей Шмаров. У него начались конфликты с редакцией из-за правок, которые главред стал вносить в статьи. В итоге уволился ряд журналистов журналистов. После утверждения Шмарова в должности об увольнении объявили все пять заместителей главного редактора.