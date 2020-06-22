Татьяна Голикова: Россиянам и осенью придется носить защитные маски и пользоваться антисептиками

Об этом вице-премьер заявила в интервью Первому каналу. По ее словам, вирус никуда не уходит, но, как она сказала, «возможно, он не такой активный». Голикова добавила, что осенью в России начинается сезон простудных заболеваний, в числе которых грипп и пневмония и что придется поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности.