Татьяна Голикова: Россиянам и осенью придется носить защитные маски и пользоваться антисептиками

Об этом вице-премьер заявила в интервью Первому каналу. По ее словам, вирус никуда не уходит, но, как она сказала, «возможно, он не такой активный». Голикова добавила, что осенью в России начинается сезон простудных заболеваний, в числе которых грипп и пневмония и что придется поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности.
2020-06-22T23:04:00+03:00
2020-06-22T23:04:16+03:00
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23:04, 22 июня 2020
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