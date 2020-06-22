Татьяна Голикова: Россиянам и осенью придется носить защитные маски и пользоваться антисептиками

Россиянам и осенью придется носить защитные маски и пользоваться антисептиками, — предупредила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее данным, Россия на сегодняшний день решила проблему недостатка средств индивидуальной защиты.
2020-06-22T15:35:09+03:00
2020-06-22T15:37:46+03:00
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15:35, 22 июня 2020
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