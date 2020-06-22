Украина разрешит выпускникам школ из самопровозглашенных ДНР и ЛНР поступать в украинские вузы и учиться бесплатно

Это инициатива президента Зеленского, который намерен внести изменения в закон о высшем образовании. Сейчас такими льготами пользуются выпускники из Крыма и Севастополя, — отмечает ТАСС.
2020-06-22T15:32:34+03:00
2020-06-22T15:32:34+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 22 июня 2020
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