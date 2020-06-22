Z Архив новостей новости
5 0 6 0
15:32, 22 июня 2020

Архив СБУ и украинский Институт национальной памяти рассекретили новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

Архив Службы безопасности Украины и украинский Институт национальной памяти рассекретили новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС. Большинство документов публикуются впервые. Из рассекреченных файлов следует, что аварии на АЭС в Чернобыле случались и до апреля 1986 года, но о них не сообщалось.

В период с 1971 по 1981 год зафиксировано 29 аварийных остановок. В основном, из—з незначительных происшествий. Кроме того, в документах указывалось на недостаток спецодежды, снаряжения и оборудования для проведения аварийных работ, — отмечают «Ведомости».



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Посол США в РФ: Приговор Уиллану — насмешка над правосудием Американец Пол Уилан получил 16 лет колонии строгого режима…

5 115 6 24838 15.06
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Разговоры о преемнике нашего президента считаю неуместными На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником. Такой дальновидности, мудрых политических решений, искренней и глубокой любви к Отечеству, народам страны я не наблюдал ни у одного политика…

5 93 6 6923 11:29
Блоги

Владимир Путин: 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим «Другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков. Не говоря уже о юридической или политической оценке такого сотрудничества, в том числе молчаливого соглашательства»...

5 539 6 42347 19.06
Блоги

Максим Кац Общественный деятель

Бойкотировать или голосовать против поправок в конституцию Вообще на эту тему на каждых выборах среди оппозиции разгорается война, обычно варианта три…

5 87 6 11259 21.06
Блоги

Дмитрий Медведев: Сотрудничество в сфере безопасности в период пандемии нового коронавируса Каковы основные риски, с которыми столкнулся мир и отдельные страны, включая Россию? И какие формы совместной работы в сфере глобальной безопасности необходимы?..

5 130 6 17121 17.06
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Пытают их там, что ли? Европа, ты свободна, ты самостоятельна, ты не в рабстве! Ты — Европа, а не филиал США! И ты можешь лучше!..

5 75 6 10233 16.06
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

«Конституция свободных людей» против «путинской Конституции» «Путинские» поправки к Конституции преподносятся государственной пропагандой так, как будто бы им нет и не может быть никакой альтернативы…

5 71 6 10782 20.06
Блоги

Илья Шепелин ведущий программы Fake News на «Дожде»

Вертолетные деньги Москва потратила 73 миллиона на разгон облаков, которого не было…

5 44 6 11630 15.06
Блоги

Алексей Мельников публицист

Парад не нужен Но военные парады, которые начальство стало проводить регулярно, это – праздники милитаризма, пропаганды войны…

5 93 6 14236 16.06
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Снесите памятники Ли и Ленину! Самое абсурдное, однако – это то, что 11 скульптур лидеров Конфедерации все еще стоят в самом Капитолии, в самом «сердце» столицы страны, которая победила ту самую Конфедерацию!..

5 59 6 9335 18.06
Блоги

Алексей Филатов президент Союза Офицеров Группы «Альфа»

Трамп пытается помочь России с признанием Крыма? Прецедент Косово с точки зрения международного права очень похож на прецедент Крыма. Завершение кейса с отделением косоваров от сербов, будет чётко показывать: так можно. А раз так, то «Крым — наш»…

5 52 6 8422 18.06
Блоги

Константин Ремчуков главный редактор и гендиректор «Независимой газеты»

«Перестать думать о том, что будет потом» Тайна причин «обнуления» раскрыта!..

5 44 6 7969 12:13
Блоги

Алексей Мельников публицист

Космические зомби Наша космонавтика – как живой мертвец. Вроде ходит, голову поворачивает, но что-то не то. И запах … Запах гниения, конечно…

5 118 6 22534 17.06
Новости

Гособвинение просит приговорить режиссера Cеребренникова к 6 годам колонии Малобродскому обвинение просит 5 лет, Апфельбаум и Итину по 4 года…

5 57 6 10986
Блоги

+ «Цепь солидарности» в Минске «Цепь солидарности» в Минске Глубокой ночью в Минске завершился пикет в поддержку альтернативных кандидатов на выборах президента…

5 144 6 29450 19.06
8читать ;смотреть
Блоги

Марис Риекстиньш посол Латвии в РФ

Жуткая «статистика» В этот день, 80 лет тому назад с введением войск СССР, началась оккупация Латвии. Иной раз меня тут спрашивают— что Вы в Латвии всё время с этим 1940? Один из ответов — чтобы не предать забвению имена жертв…

5 186 6 38810 17.06

Популярное за неделю

Новости

Клишас: Поправка, позволяющая Путину вновь баллотироваться в президенты, призвана отвлечь внимание от трансфера власти Об этом в интервью РБК заявил сопредседатель рабочей группы по поправкам…

5 57 6 25870
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
К поправкам подтянулись крупные и мелкие гномы России. Известный Гном Гномыч поучаствовал в безобразной по своей фальши, как будто это нарезка из журнала «Работница» советского времени, семейной идиллии Рудковских…

5 88 6 131970 17.06
#слушать 49:40 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3278313
«Процессы флотоводцев»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 0 6 6486 21.06
Блоги

Аркадий Дубнов журналист-международник

Не уберегли Назарбаева. Вовремя У Назарбаева не оказалось такого замечательного дезинфекционного туннеля, который изготовили для Путина умельцы из Пензы, даже, как выяснилось, целых три туннеля. Не поделились, одним словом…

5 93 6 194126 18.06
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Вот за что я Путина люблю Вот за что я Путина люблю А вместе с ним врет руководитель Ростуризма, утверждающая, что правительство не запрещает гражданам России выезжать из страны…

5 145 6 174946 21.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8590241
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4528135

Сегодня в эфире