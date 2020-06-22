Архив СБУ и украинский Институт национальной памяти рассекретили новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС

Архив Службы безопасности Украины и украинский Институт национальной памяти рассекретили новые архивы об аварии на Чернобыльской АЭС. Большинство документов публикуются впервые. Из рассекреченных файлов следует, что аварии на АЭС в Чернобыле случались и до апреля 1986 года, но о них не сообщалось.

В период с 1971 по 1981 год зафиксировано 29 аварийных остановок. В основном, из—з незначительных происшествий. Кроме того, в документах указывалось на недостаток спецодежды, снаряжения и оборудования для проведения аварийных работ, — отмечают «Ведомости».