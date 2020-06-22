Новые очаги коронавируса выявлены на предприятиях и в больницах Набережных Челнов

В частности, в структурных подразделениях «КамАЗа» и в компании «Транснефть». Прокурор Татарстана сегодня приедет в Набережные Челны, чтобы лично ознакомиться с ситуацией в сфере здравоохранения, — сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.